Санкции против Беларуси ввели еще семь стран [ Редактировать ]
Семь стран-партнеров ЕС ввели санкции против действующей власти Беларуси в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает пресс-служба Европарламента.
Так, к санкциям присоединились Украина, Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.
Напомним, что в отношении официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В "черном списке" находятся 55 представителей руководства страны, включая Александра Лукашенко и силовиков. Им запрещается въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если будут обнаружены, заморозят.
Ранее сообщалось, что Лукашенко пригрозил Украине санкциями.
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