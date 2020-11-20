Семь стран-партнеров ЕС ввели санкции против действующей власти Беларуси в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает пресс-служба Европарламента.

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Так, к санкциям присоединились Украина, Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.

Напомним, что в отношении официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В "черном списке" находятся 55 представителей руководства страны, включая Александра Лукашенко и силовиков. Им запрещается въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если будут обнаружены, заморозят.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пригрозил Украине санкциями.