Кабинет министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести секторальные санкции против Никарагуа. Об этом сообщает "Интерфакс".

Таким образом официальный Киев накажет страну в Латинской Америке за назначения консула в оккупированном Россией Крыму.

Почетным консулом Никарагуа в Крыму в октябре был назначен бывший полномочный представитель президента России в регионе Олег Белавенцев.

Консульство Никарагуа станет первым иностранным представительством, открытым на оккупированного украинского полуострова с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против России из-за Крымского моста через Керченский пролив.