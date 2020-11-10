Украина введет санкции против Никарагуа [ Редактировать ]
Источник: Газета.ru
Кабинет министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести секторальные санкции против Никарагуа. Об этом сообщает "Интерфакс".
Таким образом официальный Киев накажет страну в Латинской Америке за назначения консула в оккупированном Россией Крыму.
Почетным консулом Никарагуа в Крыму в октябре был назначен бывший полномочный представитель президента России в регионе Олег Белавенцев.
Консульство Никарагуа станет первым иностранным представительством, открытым на оккупированного украинского полуострова с 2014 года.
Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против России из-за Крымского моста через Керченский пролив.
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