Захват заложников в Грузии: преступник скрылся с деньгами (видео) [ Редактировать ]
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Мужчина, напавший на отделение Банка Грузии в городе Зугдиди, покинул банк с деньгами и тремя заложниками. Об этом сообщил телеканал "Рустави 2".
Захватчику передали сумку с деньгами. Ранее преступник требовал передать ему $500 тысяч. Получив деньги, захватчик освободил всех заложников, кроме троих. Вместе с ними он на автомобиле направился к вертолету.
Среди заложников - глава полиции края Самегрело-Верхняя Сванетия, который передал преступнику сумку с деньгами и добровольно сдался в заложники.
Местное ТВ показало видео, как захватчик выходит из банка, прикрываясь тремя заложниками. В руке он сжимает предмет, похожий на гранату.
Позднее полиция Грузии сообщила об освобождении всех 43 заложников. Преступнику удалось скрыться с деньгами.
Захват отделения Банка Грузии в Зугдиди произошел днем 21 октября. В тот момент в банке находились около 30 клиентов и около 10 сотрудников. События в банке транслировались в прямом эфире общенациональных телекомпаний.
Ранее сообщалось, что захватившего заложников в банке мужчину задержали.
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