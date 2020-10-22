Все заложники в грузинском городе Зугдиди освобождены Источник: соцсети

Мужчина, напавший на отделение Банка Грузии в городе Зугдиди, покинул банк с деньгами и тремя заложниками. Об этом сообщил телеканал "Рустави 2".

Захватчику передали сумку с деньгами. Ранее преступник требовал передать ему $500 тысяч. Получив деньги, захватчик освободил всех заложников, кроме троих. Вместе с ними он на автомобиле направился к вертолету.

Среди заложников - глава полиции края Самегрело-Верхняя Сванетия, который передал преступнику сумку с деньгами и добровольно сдался в заложники.

Местное ТВ показало видео, как захватчик выходит из банка, прикрываясь тремя заложниками. В руке он сжимает предмет, похожий на гранату.

Позднее полиция Грузии сообщила об освобождении всех 43 заложников. Преступнику удалось скрыться с деньгами.

Захват отделения Банка Грузии в Зугдиди произошел днем 21 октября. В тот момент в банке находились около 30 клиентов и около 10 сотрудников. События в банке транслировались в прямом эфире общенациональных телекомпаний.

Ранее сообщалось, что захватившего заложников в банке мужчину задержали.