Тайны Вселенной: в Млечном Пути "ожила" мертвая галактика [ Редактировать ]
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Ученые обнаружили в галактике Млечный Путь обнаружили остатки древнего галактического образования. Об этом сообщает The Independent.
Космический объект образовался в результате столкновения звездных скоплений десять миллиардов лет назад.
Чтобы найти эту мертвую галактику, нам пришлось детально изучать химический состав и движение десятков тысяч звезд.
Свое открытие ученые назвали Гераклом, а состоит он из звезд, горячего газа и темной материи. Галактика могла возникнуть вскоре после Большого Взрыва.
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