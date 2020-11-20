Ученые обнаружили в галактике Млечный Путь обнаружили остатки древнего галактического образования. Об этом сообщает The Independent.

Космический объект образовался в результате столкновения звездных скоплений десять миллиардов лет назад.

Чтобы найти эту мертвую галактику, нам пришлось детально изучать химический состав и движение десятков тысяч звезд.

Свое открытие ученые назвали Гераклом, а состоит он из звезд, горячего газа и темной материи. Галактика могла возникнуть вскоре после Большого Взрыва.

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