Над побережьем Австралии вспыхнуло небо (видео) [ Редактировать ]
К югу от австралийского острова Тасмания в небе заметили яркий метеорит. Об этом сообщает CSIRO.
Вспышка космического тела стала рекордно яркой. Явление было снято с исследовательского судна.
То, что мы увидели при просмотре видеозаписи, поразило нас: размер и яркость метеорита были невероятными.
Отмечается, что яркий метеор оставлял отражение в воде, подобные по силе лунному отражению.
Ранее мы писали, что на территории Красноярского края упал метеорит. Когда астероид столкнулся с землей, местные жители услышали звук как будто взрыва.
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