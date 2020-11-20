К югу от австралийского острова Тасмания в небе заметили яркий метеорит. Об этом сообщает CSIRO.

Вспышка космического тела стала рекордно яркой. Явление было снято с исследовательского судна.

То, что мы увидели при просмотре видеозаписи, поразило нас: размер и яркость метеорита были невероятными.

Отмечается, что яркий метеор оставлял отражение в воде, подобные по силе лунному отражению.

Ранее мы писали, что на территории Красноярского края упал метеорит. Когда астероид столкнулся с землей, местные жители услышали звук как будто взрыва.