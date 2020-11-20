За добу у світі знову понад шістсот тисяч нових пацієнтів із COVID. У Європі найбільше інфікувань в Італії, Франції та Британії - близько двадцяти тисяч. У світі лідирують США - більш як 190 тисяч інфікувань. Росія вперше перетнула добову позначку у 24 тисячі.

Через зростання захворюваності у Чехії надзвичайний стан триватиме ще три тижні. У Каліфорнії запровадили комендантську годину. Загалом від початку епідемії коронавірусом у світі заразилися понад п'ятдесят сім мільйонів 200 тисяч людей. Майже півтора мільйона - померли.