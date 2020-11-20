COVID-19 у світі: У Каліфорнії запровадили комендантську годину [ Редактировать ]
За добу у світі знову понад шістсот тисяч нових пацієнтів із COVID. У Європі найбільше інфікувань в Італії, Франції та Британії - близько двадцяти тисяч. У світі лідирують США - більш як 190 тисяч інфікувань. Росія вперше перетнула добову позначку у 24 тисячі.
Через зростання захворюваності у Чехії надзвичайний стан триватиме ще три тижні. У Каліфорнії запровадили комендантську годину. Загалом від початку епідемії коронавірусом у світі заразилися понад п'ятдесят сім мільйонів 200 тисяч людей. Майже півтора мільйона - померли.
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