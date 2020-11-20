У п'ятницю, 20 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" голова МОЗу Максим Степанов розповів про ініціативу COVAX.

"Ми приймаємо в ній участь. Це глобальна ініціатива, за яку ми повинні отримати до 20% доз від кількості населення. Тобто 8 млн. доз. Останнє, що компанія Phizer подала на реєстрацію, ми дуже чекаємо. Отримувати ми будемо в наступному році, думаю, що це буде перший квартал. Ну, принаймні, або другий. Окрім того, ми в перемовинах з усіма іншими світовими компаніями, які знаходяться на завершальній фазі клінічних випробувань", - сказав очільник МОЗу.

Також він додав: "Вакцини немає в жодній країні світу. Немає зареєстрованої вакцини. Перше, це ініціатива COVAX. У нас підписання документів до 7 грудня. 7 грудня повинне бути підписання документів щодо отримання цих вакцин. Ми знаходимось на стадії підписання з компаніями Moderna, Phizer, AstraZeneca та іншими. Наша позиція, що зі всіма ми повинні підписувати відповідні документи і отримувати ту кількість доз, яка буде надана Україні".