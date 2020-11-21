Известная украинская певица Алина Гросу призналась, что болеет коронавирусом. Она рассказала о самочувствии и течении болезни. Также 25-летняя артистка обратилась к поклонникам, объяснила свое длительное отсутствие в сети, призвала беречь себя и быть бдительными. Видеообращение она опубликовала на своей странице в Instagram.

Я тоже переболела коронавирусом. 28 октября почувствовала себя не очень хорошо, поднялась температура, перестала ощущать запахи и вкусы, ела лимоны как вату, и пошла сдавать тест - получила положительный результат.

Певица также отметила, что ранее с коронавирусной болезнью столкнулись члены ее семьи. В первом случае была легкая форма, а во втором - тяжелая, с 75%-ным поражением легких.

Когда было ужасно страшно за очень близкого человека. К счастью реаниматологи, своевременное вмешательство и правильно подобранные препараты, плюс лечение помогли.

Алина подчеркнула, что у нее самой - легкая форма коронавируса, и КТ показало, что нет поражения легких.

Так что все в порядке, иду на поправку. Из дома не выхожу, чтобы никого не заразить и вылечиться. Пила антибиотики, но отказалась от уколов - потому что их боюсь... сдавала огромное количество анализов, так как коронавирус бьет по слабым местам в организме, также пила в бешеных дозах витамин С и кардиомагнил.

Гросу попросила своих поклонников не заниматься самолечением, и выразила готовность ответить на вопросы о симптомах, и как она справляется с коронавирусной болезнью.

Ранее мы писали о том, что популярная украинская певица Алина Гросу отгуляла свадьбу в Италии.