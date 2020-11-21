Ученые из США, Португалии и Мадагаскара с помощью компьютерных моделей они установили, что Восточно-Афр иканский разлом простирается на 600 километров в ширину и затрагивает Мадагаскар. Об этом пишет UAINFO.org.

Континенты на нашей планете двигаются, потому что внутри планеты есть жидкая мантия, на которой "плавают" литосферные плиты. Вследствие их столкновения, например, образуются горы.

Так вот, север Мадагаскара расположен на Сомалийском плите, а южная часть острова - на микроплите Лвандл. Эти части движутся вместе с этими плитами, а остальная часть острова распадется на несколько небольших островов.

В то же время думать о переезде жителям острова пока рано, так как этот раскол происходит со скоростью около 7 миллиметров в год, и это означает, что полноценный распад суши и образования новых морей в Африке в целом и на Мадагаскаре в частности состоится через 5-10 миллионов лет.

Мадагаскар 88 миллионов лет назад был частью индийского субконтинента, но откололся от него и "приплыл" в Африку.

Ранее ученые обнаружили новый минерал петровит с удивительными свойствами.