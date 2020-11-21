В Украине за минувшие сутки, по состоянию на 21 ноября, выявлено 14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 610 детей и 590 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

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Всего с начала пандемии медики зафиксировали 612 665 случаев коронавирусной болезни. Из них 10 813 - летальных случаев (+215), 282 313 человек выздоровели (+7 989).

За сутки было проведено 71 949 тестирований (в частности, методом ПЦР - 45 508, методом ИФА - 26 441).



Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 342), г. Киев (1 213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

Ранее сообщалось, что Biontech и Pfizer подали запрос на регистрацию вакцины от коронавируса.