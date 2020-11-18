16 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий Иван Горошко. Обстоятельства гибели выясняются.

Об этом говорится в сообщении 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения. Обстоятельства гибели выясняются (ведется следствие). У военнослужащего осталась жена, с которой они ждали ребенка", - говорится в сообщении.

На сайте мэрии Львова отметили, что прощание с погибшим состоится завтра, 19 ноября. Он будет похоронен на Лычаковском кладбище.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боец ВСУ пытался изнасиловать девочку.