На Донбассе погиб украинский десантник (фото) [ Редактировать ]
16 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий Иван Горошко. Обстоятельства гибели выясняются.
Об этом говорится в сообщении 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения. Обстоятельства гибели выясняются (ведется следствие). У военнослужащего осталась жена, с которой они ждали ребенка", - говорится в сообщении.
На сайте мэрии Львова отметили, что прощание с погибшим состоится завтра, 19 ноября. Он будет похоронен на Лычаковском кладбище.
Ранее сообщалось, что на Донбассе боец ВСУ пытался изнасиловать девочку.
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