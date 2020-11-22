Германия призвала к более тесному международному сотрудничеству для обеспечения доступа к вакцинам от коронавируса. Соответствующее заявление на саммите G20 сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет DW.

"Чтобы сдержать пандемию, вакцинация должна быть возможна и доступна для каждой из стран. Выделенных на это средств не хватает... Нам необходимо надежное финансирование, более эффективное сотрудничество и независимость в принятии решений", - сказала Меркель.

По ее словам, цель международной кампании - сделать доступными к концу 2021 года 2 млрд доз вакцины.

"Для этой инициативы уже собраны почти 5 млрд долларов (4,2 млрд евро). Вклад Германии - более 500 млн евро евро", - отметила Меркель.

В частности, речь идет о глобальном механизме COVAX, который призван предоставить странам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. К COVAX на сегодняшний день присоединились 172 государства, включая Китай, но США там нет.

Ранее мы писали, что Biontech и Pfizer подали запрос на регистрацию вакцины от коронавируса.