Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа. Он просил не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, которые проголосовали по почте.

Об этом сообщает CNN.

Суд также отказал в возможности повторной подачи иска.

"По сути, это было последнее серьезное дело, направленное на то, чтобы отклонить или заблокировать достаточное количество голосов, которые могли бы повернуть результаты выборов в пользу Трампа", - пишет издание.

Власти штата должны сертифицировать результаты выборов до 23 ноября.

Ранее сообщалось, что Трамп прервал участие в саммите G20 ради гольфа.