Суд отклонил иск штаба Трампа по подсчету голосов в Пенсильвании [ Редактировать ]
Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа. Он просил не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, которые проголосовали по почте.
Об этом сообщает CNN.
Суд также отказал в возможности повторной подачи иска.
"По сути, это было последнее серьезное дело, направленное на то, чтобы отклонить или заблокировать достаточное количество голосов, которые могли бы повернуть результаты выборов в пользу Трампа", - пишет издание.
Власти штата должны сертифицировать результаты выборов до 23 ноября.
Ранее сообщалось, что Трамп прервал участие в саммите G20 ради гольфа.
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