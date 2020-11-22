В Николаевском районе Львовской области на автотрассе произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате аварии транспортных средств Deawoo Lanos под управлением 48-летнего мужчины и ВАЗ-2107,за рулем которого находился 22-летний молодой человек пострадали четверо детей 2, 10, 11 и 14 лет.

Отмечается, что по факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: Нацполиция

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