Под Одессой столкнулись два микроавтобуса/фото:gov

В Одесской области, 15 ноября,столкнулись два микроавтобуса, в результате аварии пострадали 6 человек, двое из которых погибли еще четверо получили травмы. Об этом сообщает полиция Одесской области.

По данным правоохранителей, авария произошла на 68 километре трассы Одесса - Рени, рядом с селом Старокозачье Белгород-Днестровского района,

Автомобиль "Mercedes Sprinter", который двигался из Белгорода-Днестровского в направлении села Староказачье, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем "Toyota Hiace" под управлением 23-летнего водителя.

Стоит отметить, что в результате аварии пассажир "Toyota" скончался на месте.

Как сообщили в полиции, от полученных травм в реанимации умер еще один человек.

Других пострадавших - двух водителей и трех пассажиров транспортных средств доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений в реанимации умер еще один человек.

Полиция расследует ДТП по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).

Напомним, ранее в Запорожской области пассажирский автобус въехал в трактор, в результате ДТП погиб одн человек.

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