Чому виникає ковідна депресія та як попередити самогубство [ Редактировать ]
Карантинні депресії. В Запоріжжі паціентка із підозрою на коронавірус вкоротила собі віку прямо в лікарні. На жаль, це вже не перший подібний випадок. Хвиля самогубств прокотилася по всій країні. Одразу ж заговорили про "новий симптом" та жахливі наслідки пандемії.
Для суїцидальних настроїв приводів вистачає, кажуть медики. І запевняють, трагедії часто можна уникнути. Чому виникає ковідна депресія, та як попередити найгірше? - раскаже Руслан Смєщук.
Запоріжжя, вулиця Шаслива - місцева лікарня. Трагедія сталася ввечері. П`ятидесятишестирічна пацієнтка, яка прийшла до лікаря із підозрою на COVID-19 вистрибнула з вікна. В лікарні одразу й не зрозуміли що сталося.
Говорят на 4 этаже, мы особо не знаем.
Пізніше поліція встановила, що жінка була схильна до суїциду. Тож, можливо, підозра на СOVID-19 стала останньою краплею.
Вікторія Тлусова, речниця поліції Запоріжжя:
Жінка 1964 року народження скоїла самогубство - вистрибнувши з вікна терапевтичного відділення міської лікарні. За життя потерпіла висловлювала наміри покінчити життя самогубством.
До цього схожі самогубства відбувались і в столиці. Місяць тому 60-річна жінка і шістдесяти восьми річний чоловік із різницею в один день викинулися з вікон медустанов, де лікувалися від коронавірусу. В ЗМІ почали говорити про ще один, зловісний наслідок вірусного захворювання. В науковому ж світі, про це згадують дуже обережно.
Олексій Кругляченко, лікар-психіатр:
Западные коллеги говорят о том что пандемия имеет глубокие психологические и социальные аспекты тоже и последствия с этим связанные. В частности усиливается тревожная симптоматика, усиливается депрессивная симптоматика. В том числе злоупотребление различными веществами и люди становятся подвержены суицидальному поведению.
Як наприклад в Хмельницьку, ще на початку пандемії. Коли 39-річний чоловік добряче хильнув, і сам у себе діагностував СOVID-19, після чого порізав руки та ноги, а потім ще й відкрив газ на кухні. На щастя, вчасно втрутилася поліція.
- Не підходьте близко, в мене скоріш коронавірус. В мене депресія була і задишка довгий час.
Тобто коронавірус може бути одним із факторів суїциду. До того ж, в купі з безробіттям на фоні пандемії, хронічними патологіями психіки. Фахівці кажуть, що депресії дуже небезпечні, особливо о цій порі року.
Юлія Святенко, психологиня:
В осенний период наступают как раз обострения, и это период сезонных депрессий. Человеку очень тяжело вставать по-утрам. У него нет сил, энергии встать с постели. И одно желание закутаться в одеяло и лежать, также показателем является апатия. Апатия к общению, апатия к еде - нет сил и желания выходить на улицу.
Лікарі кажуть, часто людина, яка планує суїцид - завуальовано, чи відкрито попереджає про це. Тож вкрай важливо не прогавити такий стан.
Олексій Кругляченко, лікар-психіатр:
Если в речи человека появляется обороты на тему того, что я чувствую себя ничтожным, я не вижу смысла жить, что лучше будет без меня, я больше не могу справляться - если возникает ощушение что человек явно не хочет продолжать жизнь, пожалуйста поверьте ему. Не оставляйте такого человека наедине со своими мыслями.
Тож варіант єдиний - не боятися звертатися до фахівців. Номера гарячих ліній можна дізнатися в інтернеті чи у лікарів швидкої, наприклад.
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