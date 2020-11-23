Місцеві вибори в Україні: активність виборців склала 30% [ Редактировать ]
Другий тур міських виборів відбувся напередодні в одинадцяти українських містах.
Як повідомили в Центральній виборчій комісії, активність на виборах міських голів становила майже 30 відсотків. найактивніше голосували у Запорізькій області на виборах Бердянського міського голови.
Та Львівській, на виборах мера Львова, майже 40 відсотків. Найменше - на виборах міського голови Дніпра - 24 відсотки.
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