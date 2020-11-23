Другий тур міських виборів відбувся напередодні в одинадцяти українських містах

Другий тур міських виборів відбувся напередодні в одинадцяти українських містах.

Як повідомили в Центральній виборчій комісії, активність на виборах міських голів становила майже 30 відсотків. найактивніше голосували у Запорізькій області на виборах Бердянського міського голови.

Та Львівській, на виборах мера Львова, майже 40 відсотків. Найменше - на виборах міського голови Дніпра - 24 відсотки.