На другий тур у Рівному та Красилові прийшло рекордно мало людей

За перебігом голосування під час другого туру стежили і наші кореспонденти. Усі подробиці - в наступному матеріалі.

У Дніпрі за крісло мера змагаються - чинний міський голова Борис Філатов та бізнесмен Загід Краснов.

Вже у перші години роботи дільниць до поліції надійшли десятки повідомлень про порушення таємниці голосування.

Ольга Грановська, представниця виборчої дільниці №121050 м. Дніпра:

Когда мы сказали, что он фоткал, он сказал, нет, я не фоткал. Мы тогда сказали откройте галерею и уже начали звать полицию. Пока полиция подходила, он открыл галерею и там фотография, бюллетень и снизу приложенный паспорт, ну и четко видна галочка.

Володимир Богоніс, заступник начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області:

До двох років позбавлення волі саме за умисне розголошення таємниці голосування. Якщо це буде публічно розголошено, таку людину ми можемо притягнути до відповідальності.

У поліція вже відкрили три кримінальні провадження через порушення виборчого законодавства та підкуп виборців. Невтішна у Дніпрі і явка. Станом на 16.00 вона склала трохи більше 20 відсотків.

У другий тур виборів на посаду градоначальника Слов'янська вийшли чинний міський голова Вадим Лях та депутат міської ради від "Опозиційної платформи - За життя" Павло Придворов. У першому турі Придворов випередив опонента. Втім розрив між кандидатами незначний - в межах двох відсотків.

Павло Придворов, кандидат на посаду голови Слов'янської ОТГ "Опозиційна платформа - За життя":

Пришел сегодня со своей женой проголосовать за наш город, "Славянскую перспективу", за создание экономических условий и социальных.

Никаких нарушений, ничего не было.

Явку сьогодні очікують на рівні першого туру. Традиційно найактивніше голосують пенсіонери.

Проголосовать же нужно. А представьте, если никто не придет.

Обирали сьогодні очільника і в Миколаєві. Кандидати давно і добре відомі містянам - чинний мер Олександр Сєнкевич та його опонент - представник "Опозиційної платформи - За життя" Владислав Чайка.

Тетяна, жителька Миколаєва:

Это наше будущее, это будущее наших детей. Мы должны идти на выборы.

Втім, таких ентузіастів виявилося небагато.

Олександр Ухмановський, координатор програм КВУ в Миколаївській області:

По-перше, це ковід. Це складна політична ситуація.

Претензії спостерігачів стосувалися відсутності пандусів у деяких дільницях, вказівних табличок, а також невидачі бюлетенів. А от самі члени комісій часто ігнорували масковий режим. Свідками одного з порушень стала наша знімальна група: дільницю закрили для санобробки приміщення.

Олена Яриш, голова ДВК 480882 м. Миколаїв:

Кожні дві години на 15 хвилин ми закриваємо приміщення. Працівник миє підлогу. Витирає стільці, урни.

Олександр Ухмановський, координатор програм КВУ в Миколаївській області:

Не мають права дільниці з 8 до 20 закриватися. Це неможливо законодавчо. Комісія працює безперервно. Це карний злочин.

У Бердянську, де сьогодні в другому турі також обирають міського голову, всі 56 виборчих дільниць відкрились вчасно. І як вже ведеться, першими потягнулись пенсіонери.

Потому, что активные.

Микола Лабунський, голова дільничної виборчої комісії № 230 658 м. Запоріжжя:

В этот раз люди идут организовано, потихоньку, не спеша, ничего. Без всяких эксцессов.

Посаду очільника курортного містечка виборюють два претенденти. Валерій Баранов від політичної партії "За майбутнє". Та Олександр Свідло від "Опозиційної платформи - За життя". Перший, на початку двотисячних, вже обіймав посаду мера Бердянська.

Олександр Свідло в політиці також не новачок. Має чималий досвід в управлінні комунальними підприємствами та був заступником міського голови Бердянська. В першому турі він випередив опонента на півтори тисячі голосів.

Олександр Свідло, кандидат по посаду міського голови Бердянська від "Опозиційної платформи - За життя":

Наш оппонент к сожалению не научился достойно проигрывать. И мы ожидаем и затягивание процессов подсчета голосов. К сожалению. Вы знаете, как в первом туре считались голоса. Город Бердянск прогремел на всю Украину.

У першому турі найбільше голосів набрали досі невідомі у Рівному два кандидати: 35-річний Олександр Третяк від партії "Європейська солідарність" та сорока дво-річний Віктор Шакирзян від місцевої партії "Рівне разом".

Святослав Дубов, заступник директора РОГО "Комітет виборців України":

Дуже багато було непрямого підкупу виборців, тобто різних там подарунків, благодійних акцій, ще чогось, підтримки, спонсорства, меценатства. Чорний піар теж був присутній.

Рівняни голосували на ста одинадцяти дільницях. Подекуди членам виборчих комісій доводилось мерзнути. Приміщення не опалювалися.

Катерина Криволисова, голова ДВК м. Рівне:

Ми сидимо одягнені. Для роботи це не дуже сприяє, тому що з документами працюють люди. І з 8, навіть з 7 години ми тут знаходимось і будем знаходитись ще напевно, поки порахуємося до опівночі, дай боже.

Без порушень під час волевиявлення не обійшлося. Доводилося викликати поліцію.

Ми бачили, як він фотографував - я знімала. Можете фото показать галереї? -Бачите? - Стирайте. Ще є? може ви комусь переслали?

На другий тур у Рівному та Красилові прийшло рекордно мало людей. На дільницях було порожньо, жодних черг не виникло. Для виборців надрукували 185 тисяч бюлетенів. У першому турі проголосувало всього шістдесят тисяч рівнян, у другому очікують ще менше. Такої низької явки у місті ще не фіксували.