Відвідування школи по черзі та комп'ютерні класи для тих, хто не може організувати онлайн-навчання з дому

Відвідування школи по черзі та комп'ютерні класи для тих, хто не може організувати онлайн-навчання з дому, так проводять уроки в "червоних" коронавірусних зонах у Бельгії. Бачила і розкаже більше - Олена Абрамович.

Понад 900 нових випадків за два тижні на 100 тисяч населення. Коронавірусні показники в Бельгії наразі втричі вищі, ніж в Україні. Червона зона - практично всюди. Зачинені ресторани, непродуктові магазини, діє комендантська година. Та школи, попри таку ситуацію, цього тижня після двотижневих канікул знову відчинились.

Та пускають на уроки не всіх. У цій школі, де навчаються діти від 12 років, у понеділок на уроки прийшли 200 учнів. Ще 400 залишились удома. Хтось на самоізоляції через хворих родичів, інші - чекають своєї зміни.

Катерін Сміт, директорка старшої школи:

Класи поділили на дві групи. Група А приходить у понеділок, вівторок і середу першого тижня та в четвер-п'ятницю другого тижня. Група Б - навпаки.

У дні, коли не треба йти до школи, діти навчаються онлайн. А ті, хто не має вдома для цього належної техніки чи умов - можуть скористатися шкільним комп'ютерним класом.

Катерін Сміт, директорка старшої школи:

У нас 23 комп'ютери - це не задовольняє наших потреб, але в нас ще є планшети. Вкрай важливо, щоб учні могли контактувати між собою. Це той чинник, який допомагає уникнути зниження успішності.

Це вже початкова школа із дитсадком. Тут навчаються діти від трьох до 12 років. Ще влітку, після першої хвилі коронавірусу, бельгійська влада вирішила - якою б не була епідемія, наймолодші все одно ходитимуть до школи.

Крістін Тумпсен, директорка дитсадка та початкової школи:

Ми раді, що для садочків та молодших класів, попри все, навчання обов'язкове на 100 відсотків 5 днів на тиждень. Щодо культурних заходів, їх проводитимуть усередині школи. Бо діти повинні ознайомлюватися з театром, відчувати магію вистав, робити для себе наукові відкриття і таке інше.

Особливих обмежень для початкової школи немає. До 12 років у Бельгії дітям навіть масок носити не треба. Застереження є лише щодо роботи їдальні.

Крістін Тумпсен, директорка садка та початкової школи:

Для садочків ми маємо право залишити гаряче харчування. Для початкової школи цього не радять робити, проте для деяких дітей це єдина гаряча їжа на день, тому для них ми організували окремий куточок.

Для батьків, більшість з яких нині змушені працювати з дому - це значне полегшення. Не задоволеними такими правилами залишились хіба що вихователі груп продовженого дня.

Тепер їм доводиться не лише наглядати за дітьми після занять, а часто й заміняти хворих учителів та проводити уроки.