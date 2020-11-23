В Україні за добу коронавірус забрав життя 124 людей [ Редактировать ]
10 тисяч 945 нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. 124 людини померли, понад чотири тисячі одужали - повідомили в МОЗ.
Найбільша кількість підтверджених випадків у Києві - 1212, на Дніпропетровщині - тисяча 93, на Київщині - 870.
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