Сегодня в УЗ складывается критическая ситуация. Часть сотрудников украинской железной дороги уже не работают полную неделю и получают более низкую заработную плату. Речь о руководителях среднего звена, которые уже полностью демотивированны, рассказал глава Дорожной профсоюзной организации Свободные профсоюзы машинистов Юго-Западной железной дороги Андрей Бойкачев.

По его словам, на фоне убытков ГП, руководство УЗ экономит на сотрудниках.

"Экономят деньги. А люди увольняются. Мне болит то, что увольняются профессионалы с очень активной позицией. А остаются те, которые больше нигде не могут себя реализовать. При этом, никакого диалога с руководителями УЗ у нас нет. Все наши письма не рассматривают, игнорируют", – рассказал он.

По данным Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украны, задолженность УЗ перед сотрудниками составляет 700 млн грн.

Работники обвиняют руководство Укрзализныци, в лице Владимира Жмака и его топ-менеджеров, в нарушении Отраслевого соглашения.

Бойкачев говорит, что профсоюзы уже готовы выходить на протесты.

"Главное, чтобы это принесло результат", – сказал он.

Долги по зарплате и увольнение сотрудников УЗ происходят на фоне рекордного роста убытков предприятия, которые только в сфере грузовых перевозок за октябрь месяц выросли на 400 млн грн. Хотя это направление считается самым прибыльный в компании. И было таковым, пока его не возглавил грузин Ираклий Эзугбая.

Указанные убытки иностранный "реформатор" спровоцировал решением о снижении вагонной составляющей тарифа, поясняет "Капитал".

Если в прошлом году в октябре на один зерновоз она составляла 1500-3000 грн, а сегодня – снижена до 530 грн.

Фото: golos.ua

Таким образом, доход в прошлом октябре на вагон составляющую по зерновозу был 253 453 760 грн. В этом году – 59 898 636. Сума убытков УЗ только за один месяц, следовательно, составила 193 555 124 грн. Аналогичная ситуация происходит и с полувагонами. Там убыток УЗ за месяц достиг более 190 млн грн.

Экономисты действия Эзугбая называют давлением на украинский бизнес и подозревают его в сознательном банкротстве предприятие.