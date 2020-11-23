Профсоюз УЗ заявил о готовности выйти на акции протеста против нового менеджмента [ Редактировать ]
Сегодня в УЗ складывается критическая ситуация. Часть сотрудников украинской железной дороги уже не работают полную неделю и получают более низкую заработную плату. Речь о руководителях среднего звена, которые уже полностью демотивированны, рассказал глава Дорожной профсоюзной организации Свободные профсоюзы машинистов Юго-Западной железной дороги Андрей Бойкачев.
По его словам, на фоне убытков ГП, руководство УЗ экономит на сотрудниках.
"Экономят деньги. А люди увольняются. Мне болит то, что увольняются профессионалы с очень активной позицией. А остаются те, которые больше нигде не могут себя реализовать. При этом, никакого диалога с руководителями УЗ у нас нет. Все наши письма не рассматривают, игнорируют", – рассказал он.
По данным Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украны, задолженность УЗ перед сотрудниками составляет 700 млн грн.
Работники обвиняют руководство Укрзализныци, в лице Владимира Жмака и его топ-менеджеров, в нарушении Отраслевого соглашения.
Бойкачев говорит, что профсоюзы уже готовы выходить на протесты.
"Главное, чтобы это принесло результат", – сказал он.
Долги по зарплате и увольнение сотрудников УЗ происходят на фоне рекордного роста убытков предприятия, которые только в сфере грузовых перевозок за октябрь месяц выросли на 400 млн грн. Хотя это направление считается самым прибыльный в компании. И было таковым, пока его не возглавил грузин Ираклий Эзугбая.
Указанные убытки иностранный "реформатор" спровоцировал решением о снижении вагонной составляющей тарифа, поясняет "Капитал".
Если в прошлом году в октябре на один зерновоз она составляла 1500-3000 грн, а сегодня – снижена до 530 грн.
Таким образом, доход в прошлом октябре на вагон составляющую по зерновозу был 253 453 760 грн. В этом году – 59 898 636. Сума убытков УЗ только за один месяц, следовательно, составила 193 555 124 грн. Аналогичная ситуация происходит и с полувагонами. Там убыток УЗ за месяц достиг более 190 млн грн.
Экономисты действия Эзугбая называют давлением на украинский бизнес и подозревают его в сознательном банкротстве предприятие.
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