В понедельник, 23 ноября, глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел от коронавируса. Об этом Андрей Ермак написал на своей странице в Facebook.

Теперь он приступит к своей работе в обычном режиме.

Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат... Друзья, еще раз прошу всех ответственно относиться к мерам безопасности.

Кроме того, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о состоянии здоровья Владимира Зеленского, пишет "РБК-Украина".

Президент чувствует себя нормально, работает, запланирован ряд селекторных совещаний сегодня. И сегодня же будет контрольное тестирование, о результатах сообщим.

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