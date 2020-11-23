Ермак выздоровел от коронавируса [ Редактировать ]
В понедельник, 23 ноября, глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел от коронавируса. Об этом Андрей Ермак написал на своей странице в Facebook.
Теперь он приступит к своей работе в обычном режиме.
Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат... Друзья, еще раз прошу всех ответственно относиться к мерам безопасности.
Кроме того, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о состоянии здоровья Владимира Зеленского, пишет "РБК-Украина".
Президент чувствует себя нормально, работает, запланирован ряд селекторных совещаний сегодня. И сегодня же будет контрольное тестирование, о результатах сообщим.
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