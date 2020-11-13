Госпитализация Зеленского и Ермака: во сколько обходится лечение политиков [ Редактировать ]
В пятницу, 13 ноября, главный врач больницы "Феофания" Игорь Семенив заявил о стоимости содержания пациента с коронавирусной инфекцией. Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак находятся в этой больнице на изоляции.
В среднем цена содержания - 7,8 тыс. грн. в день. Сумма может меняться в зависимости от препаратов и процедур.
Президент находится в таких же условиях, как и другие пациенты. Разница заключается в наличии линии спецсвязи и оборудования для удаленной работы.
Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него обнаружили коронавирус.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В четверг, 12 ноября, президент Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак находятся в больнице
Премьер подчеркнул, что карантин выходного дня должны ввести на всей территории Украины
В пятницу, 13 ноября, заместитель Ермака Михаил Подоляк сделал заявление
В Украине хотят ввести карантин "выходного дня". Внедрить его в действие могут уже с 14 ноября
В четверг, 12 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление