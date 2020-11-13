В пятницу, 13 ноября, главный врач больницы "Феофания" Игорь Семенив заявил о стоимости содержания пациента с коронавирусной инфекцией. Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак находятся в этой больнице на изоляции.

В среднем цена содержания - 7,8 тыс. грн. в день. Сумма может меняться в зависимости от препаратов и процедур.

Президент находится в таких же условиях, как и другие пациенты. Разница заключается в наличии линии спецсвязи и оборудования для удаленной работы.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него обнаружили коронавирус.

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