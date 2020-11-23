Експрезидент Франції пішов під суд [ Редактировать ]
У Франції починається суд над колишнім президентом - Ніколя Саркозі. Його звинувачують у корупції та зловживанні впливом. Він нібито намагався підкупити суддю в обмін на інформацію про розслідування щодо фінансування його партії лівійським диктатором Муамаром Каддафі.
Сам Саркозі усі звинувачення відкидає. Він стане першим експрезидентом у сучасній історії Франції, який з'явиться на лаві підсудних.
До нього судовий вирок мав президент Жак Ширак, за фіктивне працевлаштування, однак він, через стан здоров'я, був відсутній у суді.
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