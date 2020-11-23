Звук Красной планеты: астрономы услышат марсианское приземление [ Редактировать ]
Ровер Preseverance запишет звук своего приземления на Марс. Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Космическая миссия прибудет на Красную планету в феврале 2021 года, после чего ровер приступит к изучению марсианского грунта, а также поисков воды и отправки собранных данных на Землю.
Отмечается, что ровер Preserverance оснащен микрофоном, который записывает звук движения аппарата в космическом пространстве. Существует также специальный сайт, который в реальном времени показывает траекторию движения космического аппарата.
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