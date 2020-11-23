Другий тур міських виборів відбувся напередодні в одинадцяти українських містах. Це - Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Кам'янець-Подільський, Нікополь, Рівне, Ужгород і Черкаси.

Як повідомили в Центральній виборчій комісії, активність на виборах міських голів становила майже 30 відсотків. Найжвавіше голосували у Бердянську та Львові - там на дільниці прийшли майже 40 відсотків громадян, внесених у виборчі списки.

Найменш активно голосували на виборах міського голови Дніпра - 24%.

У більшості міст, за попередніми даними, перемагають чинні міські голови.

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ДНІПРО

300 есть, 314 есть.

У Дніпрі міська виборча комісія вже по обіді почала приймати перші протоколи з мокрими печатками від районних ТВК. На прийом документації з результатами волевиявлення у Центральному районі пішло не більше пів години. Тож члени ТВК уже йдуть відпочивати.

Алевтина Муліна, голова Центральної районної у місті Дніпрі ТВК:

Перерахунків у нас не було, зауважень не було по центральному району, тому ми сьогодні здаємося першими.

На відміну від першого туру, сьогодні у приміщенні міської виборчої комісії - жодних черг та тисняви. У коридорі з бюлетенями та результатами голосування, - очікує, щоб здати документи, лише Самарська ТВК.

Лілія Кофанова, голова Самарської районної у місті Дніпрі ТВК:

Ми були готові ще о 4 годині ранку приїхати здаватися. Швидше хотіли, тому, що перший тур був дуже складний і ми довго рахували, довго було, комісії плутались, складні були протоколи. Тут все було добре.

У міській виборчій дільниці чекають на 8 протоколів з результатами голосування від районних ТВК. І до кінця дня ймовірно оголосять - кого ж містяни обрали головою Дніпра.

Андрій Гусак, член Дніпровської міської ТВК:

Нам нічого не перешкоджає сьогодні встановити результати голосування, визнати обраним Дніпровського міського голову. Те що я підраховував, попередньо це кандидат Краснов - має близько 19 відсотків, а кандидат Філатов - близько 81 відсотка.

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УЖГОРОД

А от в Ужгороді уже назвали офіційні результати виборів міського голови. Оскільки виборці неохоче йшли на дільниці, явка в другому турі була меншою як двадцять вісім відсотків. Це значно полегшило роботу ТВК. Члени дільничних комісій опрацювали бюлетені до опівночі. Й о пів на четверту ранку члени ТВК оголосили результати виборів. Очолюватиме місто, як і раніше, самовисуванець Богдан Андріїв.

Богдан Андріїв, міський голова Ужгорода:

Я набрав 51,01 % голосів мій опонент - 45,4 %. Це розрив 1417 голосів. Я задоволений результатами волевиявлення в нашому місті. Насамперед хотів би подякувати всім ужгородцям, які прийшли на дільниці, які підтримали мене.

Примітно - за попередніми даними, чинні мери обласних центрів перемагають скрізь, де балотувалися. Окрім Дніпра й Ужгорода, це - Львів, Миколаїв, Полтава та Черкаси. І лише у Рівному міський голова Володимир Хомко, який 12 років керував містом, не висував свою кандидатуру на нинішніх місцевих виборах. Новим очільником там може стати Олександр Третяк.