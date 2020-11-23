Центри вакцинації і сховища для зберігання препарату. Німеччина активно готується до початку вакцинації проти коронавірусу. Очікується, що перший препарат отримає усі необхідні дозволи вже у грудні і кампанія з щеплення стартує ще у цьому році.

Павільйон у центрі Берліна, де зазвичай проводять концерти і конференції, оглядають будівельні експерти і медики. Вже за кілька тижнів у цьому приміщенні буде відкрито центр з вакцинації проти коронавірусу.

Альбрехт Брьомме, координатор відкриття центрів з вакцинації:

Це місце нам підходить. Маємо величезний павільйон з хорошою системою вентиляції. А от розташування не дуже зручне. Людям потрібно буде трохи пройтися від зупинок громадського транспорту. Або нам доведеться організовувати шаттли.

Таких центрів у Берліні буде шість. Їх відкриють у терміналах закритих аеропортів, на стадіонах і велодромах. Як тільки місто отримає першу партію препарату, - щодня у столиці вакцинуватимуть 20 тисяч людей.

Альбрехт Брьомме, координатор відкриття центрів з вакцинації:

Ось, на цій схемі ви бачите 5 кабінок з вакцинації. А це - вхід для людей. Ми плануємо, що в цьому центрі щеплення робитимуть кожні дві хвилини.

Подібні центри облаштовують і в інших німецьких землях. А ще сховища, де зберігатимуть вакцину. Оскільки препарат потребує наднизької температури, уряд замовив у німецьких виробників спеціальні холодильні камери.

Петер Віммер, віцепрезидент компанії, яка виробляє холодильні камери:

Наші камери дозволяють охолоджувати речовини до "мінус" 90 градусів. Вакцина, на яку ми чекаємо, потребує дуже низької температури. І до того, як препарат надійде до центрів вакцинації, його необхідно десь зберігати.

Кого вакцинуватимуть першими - теж уже відомо. Німців поділили на три умовні групи:

Першими щеплення отримають групи ризику - це люди похилого віку і ті, які страждають на хронічні захворювання; Потім - медики і представники професій, що забезпечують функціонування держави: поліцейські, вчителі, пожежники; А вже після них - усі інші бажаючі.

Вакцинація буде добровільною і безкоштовною.

До початку вакцинації Німеччина житиме у режимі часткового локдауну. Аналітики припускають, що на цьому тижні уряд подовжить карантинні обмеження, заплановані до кінця листопада. Як мінімум, ще на місяць. Тобто до кінця року, будуть закриті спортзали, салони краси, а ресторани та кафе працюватимуть тільки на виніс.

Крім того, уряд оприлюднить і рекомендації щодо святкування Різдва і Нового року. Найімовірніше, перед зустріччю з членами родини, які мешкають окремо, - усім доведеться витримати короткий карантин.