Британия откажется от локдауна [ Редактировать ]
Британия на следующей неделе откажется от локдауна и перейдет на трехуровневую систему местных ограничений. Она будет действовать с 3 декабря. Об этом сегодня заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, передает Euronews.
По его словам, новый план разработан для того, чтобы экономика Британии "безопасно дотянула до весны" в условиях пандемии COVID-19.
"Локдаун закончится 2 декабря и продлен не будет. Люди смогут встречаться на улице, не собираясь более чем по шесть человек. Откроются магазины, спортзалы, спортцентры и парикмахерские", - добавил Джонсон.
Кроме того, снимут ограничения на работу ресторанов. Ожидается, что максимальный уровень этой системы ограничений будет похож на локдаун с закрытием магазинов, отелей, спортзалов и удаленной работой. Джонсон уже отметил, что на этот уровень перейдет большинство регионов.
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