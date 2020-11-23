Об'єднатися всім представникам опозиційних політсил у регіонах сьогодні запропонувала Юлія Тимошенко.

За результатами місцевих виборів, які представила лідерка "Батьківщини", провладна партія в середньому по країні має підтримку 17 відсотків виборців. Тож відтепер більшість на місцях - представники опозиції.

Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина":

Саме тому я хотіла б зараз виступити з ініціативою - якраз початку дискусії між всіма командами, які прийшли до влади на місцевий рівень і які відносяться до тих 80% депутатів, які не належать до партії "Слуг народу". Я хочу звернутися до них з ініціативою про консолідацію і про застосування перших необхідних кроків для того, щоби міняти стратегію розвитку держави.