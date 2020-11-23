У поствиборчій Америці все вирішить Феміда. Дональд Трамп, хоч і програв уже три десятки процесів, не здається - і знову подав апеляцію. І переконує: даних про порушення на президентських виборах начебто стільки, що він здатен не допустити перемоги Байдена.

Чи не видає бажане за дійсне?

Дональд Трамп досі вірить, що йому таки вдасться залишитися в Білому домі. Переконує країну - начебто даних про фальсифікації на виборах у нього достатньо, щоб не допустити перемоги конкурента.

Чому Джо Байден так поспішно формує кабінет, коли мої розслідувачі виявили сотні тисяч шахрайських голосів, яких достатньо, аби щонайменше змінити результати в чотирьох штатах, а цього, врешті, з головою вистачить для перемоги на виборах?

Байдену довелося відповісти. Заявив через свій штаб: "американці не терпітимуть спроб Трампа змінити на свою користь підсумки виборів, які він безперечно програв". Але формально цих підсумків немає. Справи - у судах, хоча три десятки з них команда Трампа же програла.

На вихідних суд Пенсильванії відхилив найважливіший позов - щодо визнання недійсними бюлетенів, які подавали поштою (а це майже 700 тисяч голосів). Суддя навіть написав про "надумані та спекулятивні звинувачення" - і преса після цього просто вибухнула: мовляв, уже з понеділка Байдена можна офіційно вважати переможцем! Але команда Трампа подала апеляцію - і це знову затягує справу.

Зрештою все піде у Верховний Суд, там уже готуються розглядати звинувачення Трампа і можливі виборчі порушення - тобто процес обіцяє бути довгим. Попри це, Байден також завтра хоче оголосити прізвища нових найвищих чиновників, зокрема Держсекретаря, яким за всіма прогнозами має стати онук емігрантів з України Тоні Блінкен.

Від судової тяганини втомилися і тут, у конгресі, причому навіть однопартійці Трампа, конгресмени-республіканці. У кулуарах Капітолію точаться розмови про те, що соратники не розуміють Трампа: мовляв, багато зусиль, багато грошей, а підсумок однаково - визначений. Про це не говорили вголос, лише поміж себе, але зараз навіть сенаторка Мурковська (а вона з партії президента) закликала нарешті вже передавати владу.

Утім, для Трампа - це особисте. І тому боротися і судитися він точно буде до останнього, використає всі юридичні можливості, усі зв'язки і всі шанси.