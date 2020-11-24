Від початку цього року на Донбасі загинули 18 цивільних. Ще вісімдесят п'ять отримали поранення різного ступеня тяжкості - таку інформацію оприлюднили в ОБСЄ. Крім того, спостерігачі місії 8 разів зафіксували обмеження пересування мирного населення через лінію розмежування.

Усе це сталося на непідконтрольній Україні території. Також, за даними спостерігачів, за перші два тижні листопада бойовики майже півтисячі разів порушили режим припинення вогню.