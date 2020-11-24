Антициклон "Валентин" резко сменит погоду в Украине [ Редактировать ]
В среду, 25 ноября, Украина попадет под воздействие антициклона "Валентин". Об этом заявила синоптик Наталка Диденко в Facebook.
По ее словам, антициклон разгонит осадки с большинства территории Украины, но до конца все же не справится
Уже завтра восточные и северные области заденет атмосферным фронтом. Здесь ожидается дождь, а при низкой температуре - с мокрым снегом. Ветер будет западным, умеренным.
Температура воздуха в среду будет колебаться в пределах +4+8 градусов. Холоднее завтра на Востоке и северо-востоке - от +1 до +4 градусов.
В Киеве в среду, 25 ноября, ожидается облачная погода. Вероятна морось или незначительный дождь. Ветер задует с Запада, но будет слабее по сравнению с сегодняшним днем. Днем температура +5+6 градусов.
А вот синоптики Украинского гидрометцентра показали на карте, где будут осадки и какой ждать температуры.
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