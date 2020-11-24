NASA готує місію до астероїда "Психея-16". Його відкрив італійський астроном Аннібалі де Гаспаріс 168 років тому - той став шістнадцятим відомим астероїдом в історії.

Психея - величезна, більше за мегаполіс. Переважно складається з нікелю та заліза, через що її вартість оцінюють у 10 квінтильйонів доларів. Це - 113 тисяч світових економік.

Через великий розмір та масу вона гравітаційно впливає на дрібніші астероїди. Припускають, що це ядро стародавньої протопланети - яка, або не встигла сформуватися, або її зруйнував якийсь катаклізм.

Мета місії - пролити світло на цю загадку та дізнатися, чи можна видобувати з цього велетня метал. Дослідницький зонд на астероїд запустять за 2 роки. Іще 4 роки піде на те, аби він дістався Психеї.