Вслед за Словакией протестировать все население на коронавирус планируют власти Чешской республики. 24 ноября об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает Reuters.

Правительство страны планирует предложить всем желающим до католического Рождества бесплатно сдать анализы на наличие антител к COVID-19.

Бабиш назвал добровольное массовое тестирование частью правительственного плана по борьбе с распространением коронавируса.

Чешская Республика стала одной из наиболее пострадавших стран Евросоюза во второй волне пандемии. Число случаев заражения COVID-19 снижается после нескольких недель карантина.

Чехия уже начала использовать целевое тестирование на антигены в домах для пожилых людей. Оно быстрее и проще, чем стандартные ПЦР-тесты, но не так точно.

Напомним, что соседняя Словакия уже провела миллионы тестов на антигены в начале ноября. Анализы сдала большая часть населения. Те, у кого тест оказался положительным, были отправлены на карантин.

В Чехии с населением 10,7 млн человек с начала пандемии было проведено 2,9 млн стандартных лабораторных тестов, и было подтверждено 496 638 случаев инфицирования. Общее количество смертей возросло до 7360. Чехия имеет самый высокий уровень смертности от коронавируса среди европейских стран.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице не будут проводить массовое тестирование людей на COVID-19.

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключил, что в стране могут провести общенациональное тестирование по примеру Словакии.