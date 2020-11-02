Европейская страна стала мировым лидером по смертности от COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: Львовский горсовет
В Чехии за последнюю неделю смертность от COVID-19 на 100 тысяч населения достигла 11. Это самый высокий показатель в мире.
Такие данные предоставлены Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), пишет Novinky.cz.
После Чехии в рейтинге смертности за минувшую неделю идут Андорра (7,88), Бельгия (6,81), Армения (6,19) и Черногория (6,11).
Ранее ВОЗ предупреждала, что в Европе резко выросла смертность от COVID-19.
Всего в Чехии зарегистрировано около 341,6 тыс. заражений с начала пандемии, из них 3 429 - умерли. Выздоровели 157,4 тыс.
С 5 октября в стране действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлен до 20 ноября. В Чехии закрыты учебные заведения и заведения общепита. С 28 октября объявлен комендантский час.
Как сообщалось ранее, ученые научились определять пациентов с повышенным риском смерти от COVID-19.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки зарегистрировали 6 574 новых случаев коронавирусной инфекции, 69 человек умерли.
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