Чехия лидирует по числу умерших от коронавируса на 100 тысяч жителей Источник: Львовский горсовет

В Чехии за последнюю неделю смертность от COVID-19 на 100 тысяч населения достигла 11. Это самый высокий показатель в мире.

Такие данные предоставлены Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), пишет Novinky.cz.

После Чехии в рейтинге смертности за минувшую неделю идут Андорра (7,88), Бельгия (6,81), Армения (6,19) и Черногория (6,11).

Ранее ВОЗ предупреждала, что в Европе резко выросла смертность от COVID-19.

Всего в Чехии зарегистрировано около 341,6 тыс. заражений с начала пандемии, из них 3 429 - умерли. Выздоровели 157,4 тыс.

С 5 октября в стране действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлен до 20 ноября. В Чехии закрыты учебные заведения и заведения общепита. С 28 октября объявлен комендантский час.

Как сообщалось ранее, ученые научились определять пациентов с повышенным риском смерти от COVID-19.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки зарегистрировали 6 574 новых случаев коронавирусной инфекции, 69 человек умерли.