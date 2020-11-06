В Украине могут провести тестирование на COVID-19 по примеру Словакии. Об этом в ходе часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, гражданам проведут экспресс-тестирование, которое дает результат в промежутке от 15 минут до 2 часов.

Заказано и будет завезено в ближайшее время в Украину 2 млн таких быстрых тестов, которые действительно от 15 мин до 1 часа дают результат. Эти тесты имеют до 60% точности. К сожалению, это не такой показатель, который дает ПЦР или ИФА-тестирование.

Отмечается, что тестами можно быстро определять заболевших лиц и максимально их изолировать. Кабмин проводил консультации насчет использования примера Словакии по тестированию всего населения быстрыми тестами.

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