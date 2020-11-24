На Прикарпатті селяни розсварилися з АТО-вцями. Причина розбрату - земля. Люди кажуть, що учасники бойових дій, нібито, забрали в селі всі вільні паї, і навіть частину їхніх городів, а їм - не лишили нічого. Тому просять поділитися і зменшити свої наділи.

Чи вдалося домовитися?

Уся ця земля колись належала селу. Але в середині дев'яностих її винесли за межі населеного пункту. Чисельність жителів зросла, а з нею - і потреба розбудови. Тож 2015 року громада вирішила повернути землі у свою власність. Почали з нового генплану, і одночасно взялися формувати списки на отримання ділянок.

Любомир Дубіщак, сільський голова Стримби:

Є багато багатодітних сімей, які потребують. Ми вирішили збирати заяви атовців, і заяви людей, які потребують.

Назбиралася майже сотня людей. З них 38 - учасники АТО. За 5 років сільрада виготовила та затвердила всі документи. Залишилося, щоб нові межі погодила районна рада. Та там, - каже голова села, - навіть не внесли питання до порядку денного. Згодом ще й дізналися, що в Держгеокадастрі всі ці землі роздали.

Любомир Дубіщак, сільський голова Стримби:

28 хлопців, які отримали по 2 гектари. 11 чоловік - наші хлопці, які служили в АТО, а решта 18 - це хлопці з Івано-Франківська, з Надвірнянського району.

А більше вільних земель у селі немає, - каже сільський землеупорядник. Тож усі, хто стояв на черзі, залишаться без наділів. Більше того, свої ділянки втратять ще 120 жителів села - у Держгеокадастрі роздали бійцям їхні городи.

Наталя Остап'юк, землевпорядниця Стримбівської сільської ради:

У 2001 році згідно рішення сільської ради було надано у власність земельні ділянки 236 чоловікам села по 10, по 5 сотих. Згідно теперішніх копіювань я побачила, що йде накладка цих земель.

Ірина Кериченко, жителька села Стримба:

У мене там є ділянка 10 соток. То як забирати її? В мене, що, дітей немає? Чи онуків? Я теж хочу обробити, і хочу жити, і садити!

Земельне питання розпалило в селі справжній розбрат. У пошуках компромісу люди зібралися на віче.

Одні мають (одинадцять чоловік) по 2 гектари, а решта - що мають мати. Я буду просити цих атовців - поділіться з усіма.

Іванна Шевчук, жителька села Стримба:

Я - одинока мати трьох дітей, і теж хочу мати якусь ділянку для своїх дітей. То як получається - віддамо свою землю.

АТО-вці апелюють: мовляв, п'ять років зверталися в сільську ради, щоб їм виділили землю. Та коли побачили, що з того нічого не буде, пішли іншим шляхом - через Держгеокадастр.

Віталій Цінурчин, учасник бойових дій:

Нам вашого погодження і не потрібно, бо ці землі знаходяться за межами села.

Бійці підозрюють, що земельний конфлікт у селі створили штучно… працівники сільради. Бо просто самі наклали око на ці землі.

Євдокія Попович, волонтерка, військовий медик:

Тут за весь час не надано ні однієї земельної ділянки. Заяви не бралися до уваги. Каденція голови цього вже закінчується, це є траса на Буковель, - комусь щось пообіцяв. І зараз таке протистояння зіштовхнув сам голова - громаду з хлопцями-ветеранами.

У Держгеокадастрі кажуть: із заявою на земельної ділянки до них справді звернулися бійці, і це їхнє законне право. Підстав їм відмовити - не було.

Наталія Гаврищук, начальниця Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області:

У кадастрі не було інформації, що ця ділянка у приватній власності громадян. Відповідно управління, як розпорядник земель, надало дозвіл на виготовлення проекту землеустрою.

В обласному Держгеокадастрі кажуть: обов'язково врахують рішення села і внесуть корективи в проєкти землеустрою. Обіцяють, що селяни збережуть свої городи.