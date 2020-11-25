Два самых опасных симптома коронавируса: когда вызывать скорую помощь [ Редактировать ]
Советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин рассказал о самых опасных симптомах коронавируса. В случае появления которых необходимо безотлагательно вызывать скорую помощь. Это одышка и не спадающая температура.
Об этом сообщает "Лента.ру".
Мы видим, что в ряде регионов ситуация действительно тревожна. Но мне кажется, что при серьезном ухудшении самочувствия, когда есть одышка, температура тела держится два-три дня выше 39 градусов, то нужно вызывать скорую. Система, несмотря на перегрузку, все-таки работает. Пусть с серьезной задержкой, но врачи приходят на дом", - отметил известный кардиолог и терапевт.
По его словам, препараты для профилактики коронавируса не работают, а лечение заболевания пока что остается на уровне залечивания симптомов.
Ранее сообщалось о том, что смертность от коронавируса в Италии поставила шокирующий рекорд.
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