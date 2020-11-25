Смертность от коронавируса в Италии поставила шокирующий рекорд [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения сообщили о шокирующе высокой смертности в Италии за сутки, которую фиксировали с начала второй волны коронавируса.
Об этом сообщает Corriere Della Sera.
За последний день в Италии от осложнений заболевания скончалось 853 пациента. За этот же период времени заразилось еще 23 232 человека. В последний раз подобная смертность наблюдалась 28 марта, когда за сутки скончалось 889 человек.
Всего с начала пандемии от коронавируса в Италии умерло 51 306 граждан, переболело - 1 455 022. Также отмечается, что за последние сутки было проведено 188 659 тестов на COVID-19, что на 39 714 больше, чем за минувшие сутки.
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