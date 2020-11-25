Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома помиловал индеек Корн и Коб (Кукуруза и Початок), которых ему доставили для празднования Дня благодарения 26 ноября.

Специальную церемонию транслировали американские телеканалы.

Фото: Getty

Трамп помиловал индеек со словами:

Индейки, именуемые Корн и Коб, полностью и окончательно помилована. Ей крупно повезло.

Напомним, что вторую индейку привозят в Белый дом на случай непредвиденной ситуации с первой.

Четырехмесячные птицы весят около 19 кг, родом из штата Айова. После помилования индеек отправят в Университет штата Айова, где они будут жить под присмотром студентов.

Читайте также Всего минута: Трамп выступил с быстрым заявлением в Белом доме

Как известно, День благодарения в США - это государственный праздник, который с 1621 года, когда первые поселенцы на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать за это хвалу Господу, ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября.

По старинной традиции, несколько поколений одной семьи собираются в доме старших на праздничный обед. Каждый произносит слова благодарения за все то хорошее, что произошло в его жизни. Главным атрибутом праздника является индейка.

Ранее мы писали о том, что администрация Трампа открыла Байдену доступ к данным разведки