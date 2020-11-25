День благодарения в США: Трамп традиционно помиловал индейку [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома помиловал индеек Корн и Коб (Кукуруза и Початок), которых ему доставили для празднования Дня благодарения 26 ноября.
Специальную церемонию транслировали американские телеканалы.
Фото: Getty
Трамп помиловал индеек со словами:
Индейки, именуемые Корн и Коб, полностью и окончательно помилована. Ей крупно повезло.
Напомним, что вторую индейку привозят в Белый дом на случай непредвиденной ситуации с первой.
Четырехмесячные птицы весят около 19 кг, родом из штата Айова. После помилования индеек отправят в Университет штата Айова, где они будут жить под присмотром студентов.
Как известно, День благодарения в США - это государственный праздник, который с 1621 года, когда первые поселенцы на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать за это хвалу Господу, ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября.
По старинной традиции, несколько поколений одной семьи собираются в доме старших на праздничный обед. Каждый произносит слова благодарения за все то хорошее, что произошло в его жизни. Главным атрибутом праздника является индейка.
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