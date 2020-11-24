Всего минута: Трамп выступил с быстрым заявлением в Белом доме [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп впервые выступил в Белом доме с момента фактического поражения на президентских выборах. Он поздравил с высокими показателями на фондовой бирже. Об этом он сказал во время выступления.
В своем заявлении, которое продлилось 62 секунды, Трамп поздравил собственную администрацию.
Я просто хочу всех поздравить. Фондовый рынок Dow Jones только что достиг 30 000, что является самым высоким показателем в истории. Мы никогда не превышали 30 тысяч, и это несмотря на ситуацию с пандемией. Фондовый рынок только что пробил 30 тысяч- это число никогда не пробивалось. Это священное число - 30 тысяч, и никто не думал, что они когда-либо увидят его. Я просто хочу поздравить всех людей в администрации, которые так много работали, и, самое главное, я хочу поздравить народ нашей страны, потому что таких людей, как вы, нет. Всем большое спасибо.
После своего заявления президент США сразу же покинул зал и не стал отвечать на вопросы журналистов, которые сразу же начали выкрикивать вопросы насчет признания им поражения на президентских выборах.
Как ранее сообщалось, Трамп прервал участие в саммите G20 ради гольфа.
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