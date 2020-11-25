СБУ викрила у Харкові викрила колишнього снайпера бойовиків [ Редактировать ]
СБУ викрила колишнього снайпера так званої ЛНР, який переховувався у Харкові. Слідчі встановили, що 2015 року чоловік вступив до лав окупантів і був призначений командиром одного з полків.
Потім перекваліфікувався на снайпера та стріляв по наших бійцях уздовж лінії зіткнення. 2016 він пішов від бойовиків та перебрався до Харкова. Затриманому повідомили про підозру, йому загрожує до 10 років за ґратами.
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