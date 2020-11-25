Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с головной болью. Причины ее возникновения могут быть довольно разными. Ученые заявили, что иногда дело может быть и в продуктах, которые мы употребляем. Так, мигрень может начаться от кофеина, который содержится не только в кофе, но и в зеленом чае и энергетических напитках, передает newsyou.info.

Чтобы избавиться от постоянных головных болей, медики рекомендуют также отказаться от алкогольных напитков. Около трети случаев мигрени вызваны именно этой причиной. Чаще всего мигрень вызывает красное вино.

Головные боли могут быть вызваны излишним употреблением глутамата натрия, нитратов и нитритов. Все эти вещества содержатся в переработанном мясе, фастфуде, чипсах и прочих нездоровых продуктах.

Диетологи также обратили внимание на сыр сортов пармезан и бри. Аминокислоты тирозин и тирамин, содержащиеся в этих сырах, сужают кровеносные сосуды, что провоцирует головные боли.

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