Двох браконьєрів з більш як півтонним виловом затримали на Полтавщині. Добровільно здаватися ті не схотіли і кинулися навтьоки. Під час втечі протаранили човен патрульних, але за мить опинилися у кайданках.

Чоловіки нарибалили на третину мільйона гривень. Один із затриманих - колишній рибоохоронець. Він заявив, що поліцейські начебто його побили. Це з'ясує ДБР.