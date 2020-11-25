На Полтавщині спіймали браконьєрів із рибою на третину мільйона гривень [ Редактировать ]
Двох браконьєрів з більш як півтонним виловом затримали на Полтавщині. Добровільно здаватися ті не схотіли і кинулися навтьоки. Під час втечі протаранили човен патрульних, але за мить опинилися у кайданках.
Чоловіки нарибалили на третину мільйона гривень. Один із затриманих - колишній рибоохоронець. Він заявив, що поліцейські начебто його побили. Це з'ясує ДБР.
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