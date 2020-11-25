Зброя Джеймса Бонда, сукня Бейонсе та інші цікавинки

Зброя Джеймса Бонда, сукня Бейонсе та інші цікавинки. В Лос-Анджелесі готуються розпродати з молотка унікальні лоти з голівудської фабрики мрій. Аукціон, який відбудеться третього грудня, називається "Ікони і кумири".

Серед виставлених на продаж предметів пістолет агента 007, який належав Шону Коннері. Стартова ціна культового Вальтера 150 тисяч доларів.

Також на поціновувачів чекає шкірянка Шварценеггера з "Термінатора" та пілотський шолом Тома Круза з "Топ Ган".