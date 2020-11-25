У Голівуді влаштують грандіозний аукціон [ Редактировать ]
Зброя Джеймса Бонда, сукня Бейонсе та інші цікавинки. В Лос-Анджелесі готуються розпродати з молотка унікальні лоти з голівудської фабрики мрій. Аукціон, який відбудеться третього грудня, називається "Ікони і кумири".
Серед виставлених на продаж предметів пістолет агента 007, який належав Шону Коннері. Стартова ціна культового Вальтера 150 тисяч доларів.
Також на поціновувачів чекає шкірянка Шварценеггера з "Термінатора" та пілотський шолом Тома Круза з "Топ Ган".
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