Відповідальність за напад поки що ніхто на себе не взяв

17 людей стали жертвами подвійного теракту в Афганістані. Ще кілька десятків - поранені. Дві магнітні бомби підірвали на центральному базарі міста Баміан, в однойменній провінції.

Цей регіон - один із найспокійніших в Афганістані. Столицю провінції щорік відвідують тисячі туристів. Такі теракти тут уперше. Відповідальність за напад поки що ніхто на себе не взяв.