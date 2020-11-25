В Афганістані підірвали відвідувачів базару [ Редактировать ]
17 людей стали жертвами подвійного теракту в Афганістані. Ще кілька десятків - поранені. Дві магнітні бомби підірвали на центральному базарі міста Баміан, в однойменній провінції.
Цей регіон - один із найспокійніших в Афганістані. Столицю провінції щорік відвідують тисячі туристів. Такі теракти тут уперше. Відповідальність за напад поки що ніхто на себе не взяв.
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