На Донбасі брати-шахтарі розповіли про фронтові будні [ Редактировать ]
Більше про ситуацію на передовій - у матеріалі Ігоря Левенка.
Бачимо їх пересування, ми вогонь не відкриваємо, у нас перемир'я.
Луганщина. Передова смуга неподалік від Світлодарської дуги. Укріплення агресора тут, як на долоні.
Так, що треба ходити пригинаючись, прислухатися до пострілів з тієї сторони, їм віри немає.
Володимир супроводжує нас в окопах. Каже: ворог поки що принишк. У бойовиків ротація. Про себе каже, він - місцевий. Працював на шахті в Лисичанську, і ніяково зізнається. До нього сьогодні приїде особливий гість. Треба зустріти.
Володимир і Сергій рідні брати. Обидва шахтарі й обидва пішли захищати Україну. Сергій старший, і дослужився вже до старшини. Забезпечує бійців усім необхідним.
Хліб привіз, харчі, балон заправлений пропаном. - Хорошо!
Сергій на фронт попросився першим. Каже, мотив простий: у 2014 році бачив, хто приніс лихо в рідний Лисичанськ.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Бачив як сепари машини відбирали у людей, бачив як людей кидали по підвалах і били нізащо. У цю бригаду, в цю роту я спочатку прийшов, а потом позвав у 2018 році брата.
У мене своя думка: это моя ненька Украина и мне надо ее защищать.
Сергію 44, а Володимиру 42 роки. Та чоловіки кажуть: у їхній родині є ще молодший брат Олександр. Поки що цивільний. Та вони агітують і його до війська.
У нас в батальйоні тільки більше п'ятнадцяти человек с Луганской області.
Чоловіки мають дітей. Уже й онуки є. Сім'я збільшується. І Володимир жартує: родичів у окопах теж більшає.
Після весілля і сват підтягнувся до нас.
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