Бывший первый замглавы СБУ во времена Петра Порошенко и Валентина Наливайченко - Юрий Артюхов - может стать объектом внимания Государственного бюро расследований. Об этом пишет издание "Дело" со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что как и в бытность на высоком посту в спецслужбе, он якобы остается негласным куратором контрабандных потоков и конвертационных центров. "Однако если ранее его неприкосновенность гарантировалась на уровне самых высших чиновников государства, то сегодня шансов избежать ответственности становится все меньше", - говорится в материале.

В частности, журналисты напоминают, что "Артюхова считают одним из столпов репрессий и давления силовиков на предпринимателей во времена Петра Порошенко". В 2014 году, сразу после Революции достоинства и Евромайдана, Артюхов был назначен Турчиновым на пост первого замглавы СБУ - начальника ГУ по борьбе с коррупцией ("главк К"). На этой должности его, среди прочего, обвиняли в "покровительстве" над конвертационными центрами. "Якобы подконтрольные Артюхову организации и чиновники СБУ и фискальной службы контролировали порядка 10-15 "конвертов" с выгодой 0,5% от каждой операции. Кроме того, в этот же период Артюхов якобы организовывал фиктивные обыски дома и в офисах руководства "Укрзализныци", которое противилось переходу "под крышу" СБУ вместе со своими коррупционными схемами", - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что Артюхов якобы организовал беспрепятственное передвижение физлиц и потребительских товаров с подконтрольной Украине территории на территорию, подконтрольную террористам из "ДНР" и "ЛНР", и угля, металлолома в обратном направлении. В частности, ему приписывали и контроль за растаможиванием контейнеров с определенными видами товаров по цене 300-500 долларов США за контейнер, контрабандой сигарет из Беларуси на территорию Украины и Польши.

Артюхов был причастен и к делу о "рюкзаках Авакова". По одной из версий, именно подразделения СБУ под его руководством через своего давнего агента генерала Василия Писного установили у заместителя министра МВД Сергея Чеботаря видеозаписывающую аппаратуру.

К слову, о несопоставимом со статусом чиновника состоянии журналисты снимали сюжет и в отношении имущества самого Артюхова. Программа с ироничным названием "Хороший кутюрье" была посвящена тому, как сразу после увольнения Артюхова из СБУ его семья приобрела роскошное имение на 800 кв. м в элитной Конча-Заспе. А сам Артюхов объяснял происхождение средств своими "особенными" юридическими услугами, которые он предоставляет как мастер индпошива.

Сегодня Артюхов является совладельцем двух автосалонов на столичной Петровке - "Автопассаж" (торгует автомобилями "Пежо") и "Автоград" (торгует "Митсубиси"). Кроме того, он также оформлен как ФОП, предоставляющий услуги в сфере права. Среди КВЭДов также есть гостиничная деятельность. СМИ неоднократно писали, что через эти автосалоны Артюхов якобы легализирует краденные в Европе автомобили.

Кроме того, народный депутат Антон Геращенко и советник главы МВД Арсена Авакова в свое время прямо обвинял Артюхова в том, что он якобы "отжал" автосалоны у их законных владельцев. Сам Артюхов это отрицал.

"ГБР, как сообщают источники, близкие к службе, уже готовится открыть по Артюхову сразу несколько уголовных дел", - резюмирует издание.