Студенти навчились перетворювати смертоносну рослину на папір [ Редактировать ]
Він небезпечний і живучий, із ним борються цілі підрозділи. Йдеться про борщівник Сосновського. Надзвичайно алергенну рослину.
На Прикарпатті - студентові вдалося знайти спосіб, як із нього отримати користь. Отруйний бур'ян - юнак навчився переробляти. Секрети виготовлення - далі в сюжеті.
"Ведмежа лапа", "помста Сталіна", "окупант", як тільки не називають в народі цей небезпечний бур'ян. Борщівник Сосновського розростається стихійно і напрочуд швидко, нині він захопив вже тисячі гектарів родючих земель. Там, де він росте - більше нічого не сходить. Для України ця рослина-гігант давно стала справжнім екологічним лихом. Щороку для боротьби із борщівником витрачаються чималі кошти.
Небезпечний він і для здоров'я людини. Достатньо легкого дотику, щоб обпектися. Та студент з Івано-Франківська винайшов спосіб, як від отруйної рослини отримати користь. Та ще й сприяти поліпшенню екологічної ситуації.
Роман Сав'юк, студент Івано-Франківського національного університету нафти і газу:
Його є досить багато, і в нього є високий вміст целюлози.
Йдеться про волокнисту сировину, необхідну для виробництва паперу. Щоб переробити борщівник на білі аркуші - юнак провів у хімічній лабораторії не один місяць.
Андрій Коцюбинський, асистент кафедри хімії Івано-франківського національного університету нафти і газу:
Рослин можна виготовляти папір, при цьому не пошкоджуючи деревину з наших лісів.
Перші результати винахідники отримали менше, ніж за місяць. Використовували лише суху рослину, так безпечніше. Спершу її подрібнюють і заливають спеціальним розчином. Далі варять півтори години.
Отримується ось така сировина. Я вам її покажу більш детально. Коли вже проварена сировина вона майже відбілена. Це практично готовий напівфабрикат.
Суміш охолоджують, збивають у блендері, і пропускають крізь сито.
В нас виходить маленький, тоненький шар з волокон борщівника і макулатури, який власне є папером.
Із десяти грамів сухого борщівника виходить три аркуші ось такого паперу.
Галина Грицуляк, доцентка кафедри хімії Івано-франківського національного університету нафти і газу:
Треба дуже повільно, аби він повністю знявся. Все. В нас є готовий папір. Тепер ми можемо його попрасувати.
Окрім борщівника тут є трохи вторинної сировини - макулатури перемеленої. Тому що із чистого борщівника не вийде хорошої якості папір.
Опіків від такого паперу не буде, переконують винахідники. Але в харчовій промисловості використовувати його не можна. А ось в промисловій саме те.
Андрій Коцюбинський, асистент кафедри хімії Івано-франківського національного технічного університету нафти і газу:
Тобто це у нас получився технічний папір, який можна використовувати скажемо для виготовлення коробок.
Винахід студента вже запатентували в Українському інституті інтелектуальної власності. Втім, чи вдасться вийти на промисловий рівень - не впевнені. Адже нині робити папір із борщівника дорожче, ніж із дерева.
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