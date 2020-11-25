Він небезпечний і живучий, із ним борються цілі підрозділи. Йдеться про борщівник Сосновського. Надзвичайно алергенну рослину.

На Прикарпатті - студентові вдалося знайти спосіб, як із нього отримати користь. Отруйний бур'ян - юнак навчився переробляти. Секрети виготовлення - далі в сюжеті.

"Ведмежа лапа", "помста Сталіна", "окупант", як тільки не називають в народі цей небезпечний бур'ян. Борщівник Сосновського розростається стихійно і напрочуд швидко, нині він захопив вже тисячі гектарів родючих земель. Там, де він росте - більше нічого не сходить. Для України ця рослина-гігант давно стала справжнім екологічним лихом. Щороку для боротьби із борщівником витрачаються чималі кошти.

Небезпечний він і для здоров'я людини. Достатньо легкого дотику, щоб обпектися. Та студент з Івано-Франківська винайшов спосіб, як від отруйної рослини отримати користь. Та ще й сприяти поліпшенню екологічної ситуації.

Роман Сав'юк, студент Івано-Франківського національного університету нафти і газу:

Його є досить багато, і в нього є високий вміст целюлози.

Йдеться про волокнисту сировину, необхідну для виробництва паперу. Щоб переробити борщівник на білі аркуші - юнак провів у хімічній лабораторії не один місяць.

Андрій Коцюбинський, асистент кафедри хімії Івано-франківського національного університету нафти і газу:

Рослин можна виготовляти папір, при цьому не пошкоджуючи деревину з наших лісів.

Перші результати винахідники отримали менше, ніж за місяць. Використовували лише суху рослину, так безпечніше. Спершу її подрібнюють і заливають спеціальним розчином. Далі варять півтори години.

Отримується ось така сировина. Я вам її покажу більш детально. Коли вже проварена сировина вона майже відбілена. Це практично готовий напівфабрикат.

Суміш охолоджують, збивають у блендері, і пропускають крізь сито.

В нас виходить маленький, тоненький шар з волокон борщівника і макулатури, який власне є папером.

Із десяти грамів сухого борщівника виходить три аркуші ось такого паперу.

Галина Грицуляк, доцентка кафедри хімії Івано-франківського національного університету нафти і газу:

Треба дуже повільно, аби він повністю знявся. Все. В нас є готовий папір. Тепер ми можемо його попрасувати.

Окрім борщівника тут є трохи вторинної сировини - макулатури перемеленої. Тому що із чистого борщівника не вийде хорошої якості папір.

Опіків від такого паперу не буде, переконують винахідники. Але в харчовій промисловості використовувати його не можна. А ось в промисловій саме те.

Андрій Коцюбинський, асистент кафедри хімії Івано-франківського національного технічного університету нафти і газу:

Тобто це у нас получився технічний папір, який можна використовувати скажемо для виготовлення коробок.

Винахід студента вже запатентували в Українському інституті інтелектуальної власності. Втім, чи вдасться вийти на промисловий рівень - не впевнені. Адже нині робити папір із борщівника дорожче, ніж із дерева.