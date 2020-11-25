Топ-10 полезных продуктов, от которых вы точно поправитесь [ Редактировать ]
Часто люди, которые не едят выпечку, сладкую и вредную еду, все равно жалуются на лишний вес.
В большинстве случаев человек попросту не понимает, от чего цифра на весах лезет вверх. А ведь поправляться можно, употребляя даже самые полезные продукты. Их списком поделилась в Instagram диетолог Алена Коготкова
Топ-10 полезных, но калорийных продуктов, которые способствуют набору веса:
1. Орехи - до 700 ккал в 100 г
2. Авокадо: до 500 ккал в одном
3. Сухофрукты: до 250 ккал в 100 г
4. Классический сыр – до 350 ккал в 100 г
5. Растительное масло (оливковое, льняное и т.д.) – 130 ккал в 1 ст.л.
6. Молоко 3,2% - 150 ккал в стакане (250 мл)
7. Ореховая паста – до 700 ккал в 100 г, 1 ч.л. – 70 ккал
8. Хлебцы: до 350 ккал в 100 г, 1 хлебец – 30 ккал⠀
9. Творог 9%: 160 ккал в 100 г
10. Гранола: до 450 ккал в 100 г, 1 ст.л. – до 50 ккал
Если вы не склонны к полноте и вас устраивает ваша формы, вы хотите только поддерживать ее - безусловно не стоит вычеркивать продукты из этого списка из вашего рациона. Однако, если ваша цель - похудеть, от ни лучше отказаться, либо минимизировать употребление.
Помните, лишний вес может стать не только внешней проблемой, но и создать неприятности вашему здоровью. Ранее мы сообщали, как ускорить обмен веществ.
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