От этих продуктов поправляются / Фото: Pexels

Часто люди, которые не едят выпечку, сладкую и вредную еду, все равно жалуются на лишний вес.

В большинстве случаев человек попросту не понимает, от чего цифра на весах лезет вверх. А ведь поправляться можно, употребляя даже самые полезные продукты. Их списком поделилась в Instagram диетолог Алена Коготкова

Топ-10 полезных, но калорийных продуктов, которые способствуют набору веса:

1. Орехи - до 700 ккал в 100 г

2. Авокадо: до 500 ккал в одном

3. Сухофрукты: до 250 ккал в 100 г

4. Классический сыр – до 350 ккал в 100 г

5. Растительное масло (оливковое, льняное и т.д.) – 130 ккал в 1 ст.л.

6. Молоко 3,2% - 150 ккал в стакане (250 мл)

7. Ореховая паста – до 700 ккал в 100 г, 1 ч.л. – 70 ккал

8. Хлебцы: до 350 ккал в 100 г, 1 хлебец – 30 ккал⠀

9. Творог 9%: 160 ккал в 100 г

10. Гранола: до 450 ккал в 100 г, 1 ст.л. – до 50 ккал

Если вы не склонны к полноте и вас устраивает ваша формы, вы хотите только поддерживать ее - безусловно не стоит вычеркивать продукты из этого списка из вашего рациона. Однако, если ваша цель - похудеть, от ни лучше отказаться, либо минимизировать употребление.

Помните, лишний вес может стать не только внешней проблемой, но и создать неприятности вашему здоровью. Ранее мы сообщали, как ускорить обмен веществ.